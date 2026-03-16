Westshore Terminals Investment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Westshore Terminals Investment hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,510 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Westshore Terminals Investment in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 69,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 110,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,86 CAD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,19 Prozent auf 323,00 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 404,73 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,04 CAD je Aktie sowie einem Umsatz von 334,20 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at