Westshore Terminals Investment informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Westshore Terminals Investment ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Westshore Terminals Investment die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 CAD, nach 0,210 CAD im Vorjahresvergleich.

Westshore Terminals Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at