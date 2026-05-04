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04.05.2026 06:31:29
Westshore Terminals Investment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Westshore Terminals Investment äußerte sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,31 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Westshore Terminals Investment 0,190 CAD je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent auf 91,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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