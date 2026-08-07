Westshore Terminals Investment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Westshore Terminals Investment hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 CAD gegenüber 0,420 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 93,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 95,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at