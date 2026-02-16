Westwood hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Westwood hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Westwood noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 25,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,790 USD. Im Vorjahr waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 97,76 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 95,72 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at