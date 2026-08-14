Wethaq Takaful Insurance Company KCSC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wethaq Takaful Insurance Company KCSC hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde auf 0,3 Millionen KWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen KWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at