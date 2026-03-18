18.03.2026 06:31:28

Wethaq Takaful Insurance Company KCSC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Wethaq Takaful Insurance Company KCSC hat am 15.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 233,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Wethaq Takaful Insurance Company KCSC im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 254,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,39 Millionen KWD. Im Vorjahr waren 0,11 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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