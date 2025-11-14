Wetouch Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wetouch Technology hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Wetouch Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,2 Millionen USD ausgewiesen.

