Wetouch Technology legte Quartalsergebnis vor

Wetouch Technology lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Wetouch Technology im vergangenen Quartal 16,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wetouch Technology 15,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at