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19.11.2026 06:31:28
Wetouch Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Wetouch Technology lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wetouch Technology einen Umsatz von 12,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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