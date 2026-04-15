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15.04.2026 06:31:29
Wetouch Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Wetouch Technology veröffentlichte am 13.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wetouch Technology 0,010 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,63 Prozent auf 5,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,600 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Wetouch Technology ein Gewinn pro Aktie von 0,520 USD in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 45,14 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 42,28 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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