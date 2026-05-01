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01.05.2026 06:31:29
Wetown Electric Group A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Wetown Electric Group A präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,08 Milliarden CNY – ein Plus von 23,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wetown Electric Group A 873,6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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