Wetown Electric Group A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wetown Electric Group A präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,21 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wetown Electric Group A einen Umsatz von 858,5 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at