Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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21.07.2026 11:43:00
Wettbewerbsverfahren: Apple beginnt Gespräche mit US-Justizministerium
Es geht um Apples iPhone-Ökosystem: 2024 reichte das Department of Justice Klage ein. Nun gibt es Bestrebungen zu einer Einigung – mit ungewissem Ausgang.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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