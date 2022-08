Wetterdienst: Sonnigster Sommer seit Aufzeichnungsbeginn

OFFENBACH (dpa-AFX) - Der diesjährige Sommer ist nach vorläufigen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes der sonnenreichste seit Beginn der Aufzeichnung vor über 70 Jahren. "Nach den bisherigen Messungen und inklusive der Prognose bis Monatsende kommen wir auf 817 Sonnenstunden in diesem Sommer", sagte Andreas Friedrich vom DWD in Offenbach. Der bisherige Rekord sei im Sommer 2003 mit bundesweit 793,3 Stunden aufgestellt worden. "Demnach ist es der sonnigste Sommer, seitdem die Sonnenscheindauer aufzeichnet wird, also seit 1951."

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt an diesem Dienstag seine vorläufige Bilanz für den Sommer 2022 vor. Interessant dürfte dabei sein, ob der Sommer 2022 zu den drei wärmsten in Deutschland seit Beginn der kontinuierlichen Aufzeichnung von Temperatur und Niederschlag vor rund 140 Jahren gehört. Der meteorologische Herbst beginnt am 1. September./jto/DP/zb