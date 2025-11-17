Wetzel: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Wetzel hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,47 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wetzel -1,700 BRL je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 47,3 Millionen BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,8 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

