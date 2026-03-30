Wetzel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wetzel hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,22 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Wetzel ein Ergebnis je Aktie von 15,50 BRL vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 37,95 Prozent zurück. Hier wurden 43,5 Millionen BRL gegenüber 70,2 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Wetzel vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 13,890 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,98 BRL je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 197,56 Millionen BRL – eine Minderung um 29,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 279,78 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at