Wetzel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52,29 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Wetzel -1,470 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 57,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 74,7 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47,3 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at