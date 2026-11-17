Wetzel SA präsentierte am 14.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 52,29 BRL gegenüber -1,470 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74,7 Millionen BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 57,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wetzel SA einen Umsatz von 47,3 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at