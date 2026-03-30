Wetzel SA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wetzel SA hat am 27.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,22 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 15,50 BRL erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Wetzel SA im vergangenen Quartal 43,5 Millionen BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 37,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wetzel SA 70,2 Millionen BRL umsetzen können.

Wetzel SA vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 13,890 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,98 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Wetzel SA im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 29,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 197,56 Millionen BRL im Vergleich zu 279,78 Millionen BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at