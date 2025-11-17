17.11.2025 06:31:29

Wetzel SA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Wetzel SA präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,47 BRL gegenüber -1,700 BRL im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 47,3 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 76,8 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

