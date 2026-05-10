Troops Aktie

Troops für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042

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10.05.2026 20:51:20

"We've lived with them for 80 years": Inside a German town that US troops could soon leave after Donald Trump's withdrawal threat

If US President Donald Trump is serious, 5,000 US soldiers could be withdrawn from Germany. This would include the Stryker Brigade in Vilseck. The town is in shock.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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