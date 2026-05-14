Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
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14.05.2026 08:19:20
"We've lived with them for 80 years": Inside a German town that US troops could soon leave after Donald Trump's withdrawal threat
If US President Donald Trump is serious, 5,000 US soldiers could be withdrawn from Germany. This would include the Stryker Brigade in Vilseck. The town is in shock.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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