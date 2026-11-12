Higher One Holdings Aktie

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WKN DE: A1CXHW / ISIN: US42983D1046

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12.11.2026 10:06:02

We've Witnessed the Stock Market Do This 19 Times in 76 Years, and Equities Have Been Higher One Year Later 100% of the Time

This has shaped up as another stellar year for the iconic Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and growth-focused Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC). The artificial intelligence (AI) infrastructure build-out, better-than-expected corporate earnings, and record S&P 500 share buybacks have collectively lifted all three stock indexes to several new highs.

But recent volatility also suggests that equities may be on shaky ground. Just two days after the midterm elections, on Nov. 5, the Nasdaq Composite logged its largest-ever single-day point decline (1,422 points).

While headwinds are clearly mounting on Wall Street, historical precedent offers a different take.

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