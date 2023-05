WeWork (The We Company) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WeWork (The We Company) äußerte sich am 09.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,340 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 849,0 Millionen USD gegenüber 765,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at