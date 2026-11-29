WEX Aktie
WKN DE: A1J7A6 / ISIN: US96208T1043
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29.11.2026 06:40:42
WEX: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, WEX (NYSE:WEX) reported record quarterly revenue of $780.1 million and raised its full-year financial outlook. The financial technology provider is leveraging fee adjustments and automated workflows to expand operating margins across its payment networks. This structural efficiency allows the business to convert steady transaction flow into substantial free cash flow. Three things management said stand out.
WEX is expanding its direct accounts payable (DirectAP) payment automation product to reduce its dependence on travel-related transaction volumes. DirectAP now accounts for about 20% of segment revenue after volume grew past expectations.
The company generated $764.1 million in adjusted free cash flow, defined as cash flow from operations minus capital expenditures, over the trailing 12 months. Management used 85% of Q3 adjusted free cash flow to buy back $200 million of its own shares rather than pursue higher-cost acquisitions.
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