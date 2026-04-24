WEX gewährte Anlegern Blick in die Bücher

WEX hat am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,81 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 673,8 Millionen USD gegenüber 636,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at