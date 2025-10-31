WEX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

WEX hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent auf 691,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 665,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at