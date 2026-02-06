|
06.02.2026 06:31:28
WEX präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
WEX äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WEX in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 672,9 Millionen USD im Vergleich zu 636,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 8,47 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 7,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 2,66 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,63 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.