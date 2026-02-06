WEX präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WEX äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WEX in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 672,9 Millionen USD im Vergleich zu 636,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 8,47 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 7,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,66 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,63 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

