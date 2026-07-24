WEX stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WEX präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 753,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 659,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at