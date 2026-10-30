WEX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WEX hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

WEX hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,30 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 780,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 691,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at