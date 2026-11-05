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05.11.2026 06:31:28
Weyco Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Weyco Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 1,19 USD. Im letzten Jahr hatte Weyco Group einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Weyco Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 73,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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