Weyco Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Weyco Group ließ sich am 03.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Weyco Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,56 Prozent zurück. Hier wurden 76,8 Millionen USD gegenüber 80,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,41 USD, nach 3,16 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 290,29 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 276,17 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at