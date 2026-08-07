Weyco Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Weyco Group hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 62,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Weyco Group 58,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at