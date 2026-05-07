Weyco Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Weyco Group hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,04 Prozent auf 68,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at