Weyco Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Weyco Group veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Weyco Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,840 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 73,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 74,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at