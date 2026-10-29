Weyerhaeuser Aktie
WKN: 854357 / ISIN: US9621661043
|
29.10.2026 21:47:21
Weyerhaeuser Co Q3 Profit Drops
(RTTNews) - Weyerhaeuser Co (WY) announced earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $61 million, or $0.08 per share. This compares with $80 million, or $0.11 per share, last year.
Excluding items, Weyerhaeuser Co reported adjusted earnings of $61 million or $0.08 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.4% to $1.862 billion from $1.717 billion last year.
Weyerhaeuser Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $61 Mln. vs. $80 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.11 last year. -Revenue: $1.862 Bln vs. $1.717 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Weyerhaeuser Co.
Analysen zu Weyerhaeuser Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Weyerhaeuser Co.
|17,45
|1,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: Dow geht schwächer aus dem Handel -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegten sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.