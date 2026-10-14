WF Aktie
WKN DE: A4031E / ISIN: KYG9627R1074
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14.10.2026 21:46:01
WF Holding Stock Plunges After $18 Million Offering With Heavy Dilution Risk
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