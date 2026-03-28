Zimmer Biomet Aktie

Zimmer Biomet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021

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28.03.2026 12:22:42

WG-Abenteuer für 800 Euro: In diesen Städten wird selbst ein Zimmer unbezahlbar

Mehr als ein Viertel aller 25-Jährigen wohnen noch zu Hause. Kein Wunder - wer das "Hotel Mama" für Ausbildung oder Studium verlässt, kämpft nicht nur mit dem Haushalt, sondern auch gegen teils schwindelerregende Wohnkosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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