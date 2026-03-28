Zimmer Biomet Aktie
WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021
|
28.03.2026 12:22:42
WG-Abenteuer für 800 Euro: In diesen Städten wird selbst ein Zimmer unbezahlbar
Mehr als ein Viertel aller 25-Jährigen wohnen noch zu Hause. Kein Wunder - wer das "Hotel Mama" für Ausbildung oder Studium verlässt, kämpft nicht nur mit dem Haushalt, sondern auch gegen teils schwindelerregende Wohnkosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!