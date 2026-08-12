WHA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

WHA äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,04 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WHA 0,070 THB je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,33 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,50 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.at