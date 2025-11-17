|
17.11.2025 06:31:29
WHA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
WHA hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,04 THB. Im letzten Jahr hatte WHA einen Gewinn von 0,030 THB je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WHA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,93 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 2,05 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!