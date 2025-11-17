WHA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WHA hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,04 THB. Im letzten Jahr hatte WHA einen Gewinn von 0,030 THB je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WHA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,93 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 2,05 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at