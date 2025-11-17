WHA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

WHA hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 THB je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1,93 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,05 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at