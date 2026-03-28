Being Aktie

Being für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001

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28.03.2026 15:55:26

Whale drama in Germany — after being freed, humpback whale seems to be stuck on another Baltic beach

The unlucky humpback was spotted stranded on a sandbank in the Bay of Wismar, less than two days after being set free.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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