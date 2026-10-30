Whan In Pharmaceutical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Whan In Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 348,87 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 202,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Whan In Pharmaceutical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71,56 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at