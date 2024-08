Whan In Pharmaceutical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Whan In Pharmaceutical hat am 30.07.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 333,82 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 572,80 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 63,62 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Whan In Pharmaceutical 57,63 Milliarden KRW umgesetzt.

