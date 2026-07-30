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30.07.2026 06:31:29
Whan In Pharmaceutical gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Whan In Pharmaceutical hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 411,34 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 209,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 71,42 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Whan In Pharmaceutical einen Umsatz von 64,14 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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