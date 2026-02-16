Whan In Pharmaceutical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Whan In Pharmaceutical hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 108,16 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 234,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 65,14 Milliarden KRW, gegenüber 66,25 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,67 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 730,92 KRW beziffert, während im Vorjahr 1531,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Whan In Pharmaceutical im vergangenen Geschäftsjahr 255,21 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Whan In Pharmaceutical 259,60 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at