Whan In Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Whan In Pharmaceutical hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 401,40 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Whan In Pharmaceutical 335,00 KRW je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Whan In Pharmaceutical 71,18 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 60,20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at