Whan In Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Whan In Pharmaceutical ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Whan In Pharmaceutical die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 176,13 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Whan In Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 296,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 65,74 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at