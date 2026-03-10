Wharf Real Estate Investment Company Aktie

Wharf Real Estate Investment Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H7J2 / ISIN: KYG9593A1040

10.03.2026 05:58:12

Wharf Real Estate Investment Slips To Loss In FY25, Revenues Down; Lifts Dividend

(RTTNews) - Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. (WRFRF, 1997.HK) reported Tuesday a loss in fiscal 2025, compared to prior year's profit, amid weak revenues. Further, the company lifted dividend.

In Hong Kong, the shares were trading at HK$27.300, up 1.49 percent.

In fiscal 2025, Group loss attributable to equity shareholders was HK$4.26 billion, compared to profit of HK$891 million last year. Loss per share was HK$1.40, compared to prior year's earnings per share of HK$0.29.

The latest results were hit by a net Investment Properties or IP revaluation deficit of HK$10.53 billion, compared to HK$5.62 billion last year.

Underlying net profit was HK$6.46 billion, compared to HK$6.14 billion a year ago. Underlying earnings per share were HK$2.13, compared to HK$2.02 last year.

Operating profit grew 4 percent year-over-year to HK$9.35 billion.

Group revenue decreased 1 percent to HK$12.82 billion from HK$12.91 billion a year earlier.

IP revenue decreased 1 percent, while Hotel revenue increased 6 percent.

Further, the company declared a second interim dividend of HK$0.66 per share, to be paid on April 23 to shareholders on record on April 8.

Total distribution for the year of 2025 will amount to HK$1.32 per share, higher than last year's HK$1.24 per share.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

